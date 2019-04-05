Volkswagen выпустил 30-миллионный Passat

Завод Volkswagen в Эмдене выпустил 30-миллионный Passat, который таким образом установил новый рекорд в своем сегменте, став самой продаваемой моделью среднего класса. 30-миллионный рекордсмен – Passat GTE цвета Pyrite Silver Metallic, оснащенный гибридным приводом plug-in и новейшими технологиями (прием заказов в Европе начнется в мае), сообщает пресс-служба немецкой марки.

Завод Volkswagen в Эмдене выпустил 30-миллионный Passat, который таким образом установил новый рекорд в своем сегменте, став самой продаваемой моделью среднего класса. 30-миллионный рекордсмен – Passat GTE цвета Pyrite Silver Metallic, оснащенный гибридным приводом plug-in и новейшими технологиями (прием заказов в Европе начнется в мае), сообщает пресс-служба немецкой марки.

«Passat – одна из самых важных и успешных моделей Volkswagen. За 46 лет с момента появления первого автомобиля уже 30 миллионов покупателей выбрали Passat. В результате Passat стал одним из самых популярных автомобилей в мире», – отметил главный операционный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер.

В настоящее время компания производит Passat для более чем 100 рынков на 10 заводах, расположенных на трех континентах. Для разных рынков Volkswagen предлагает различные модификации Passat. Новое поколение модели для европейского рынка – это автомобиль, получивший новейшие технические решения. Благодаря Travel Assist, последнему поколению интеллектуальных систем автоматизированного управления IQ.DRIVE от Volkswagen, Passat станет первым автомобилем марки, в котором на скорости от 0 до 210 км/ч можно использовать технологии частичного автопилотирования. Новая модель также получила интерактивные светодиодные матричные фары IQ.LIGHT и приложения для управления мультимедийными системами MIB3 с постоянным онлайн-доступом.

Как отмечается, усовершенствованный Passat GTE приобретает особое значение для позиционирования модельного ряда марки, так как будущие модели с гибридным приводом plug-in также станут значительно более мощными по сравнению с 30-миллионным рекордсменом. Теперь запас хода достигает 55 км при измерении в новом цикле WLTP, что соответствует ориентировочно 70 км по циклу NEDC. Кроме того, двигатель нового Passat GTE мощностью 218 л.с. уже сейчас соответствует нормам экологического стандарта Евро-6d, требования которого будут распространяться на автомобили начиная с 2021 года выпуска.

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