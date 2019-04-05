LADA 4x4 в 1 квартале вошла в тройку лидеров российского рынка SUV

Внедорожник LADA 4х4, которому 5 апреля исполняется 42 года, за три месяца 2019 года был реализован в России тиражом в 7 723 новых экземпляра. Это на 9% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Благодаря этому показателю модель смогла войти в тройку лидеров российского рынка SUV. Выше нее только кроссоверы Hyundai Creta (16 770 шт.; +6%) и Renault Duster (8 268 шт.; -19%), которые вышли на наш рынок только в 2016 году, т.е. почти 40 лет спустя после появления тогда еще вазовской «Нивы»!

О самом автомобиле, который сегодня отмечает свой день рождения, и его будущем, можно почитать в интервью его создателя, Петра Михайловича Прусова, которое он дал аналитическому агентству «АВТОСТАТ» два года назад. Как раз накануне юбилея своего детища…