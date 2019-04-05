Горячая новость

Российский рынок грузовых автомобилей и спецтехники с пробегом упал на 5%
  • 5.04.19 - 09:13

    Российский рынок грузовых автомобилей и спецтехники с пробегом упал на 5%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 апреля

    Российский авторынок в марте вырос на 1,8%

    Продажи легковых автомобилей и LCV составили 160180 единиц.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России в марте 2019 года
  • 05.04.19

    Лидеры авторынка России в марте 2019 года
Все публикации

Видео

Выступление Татьяны Малыгиной («АВТОСТАТ»)
  • 24.05.17

    Выступление Татьяны Малыгиной («АВТОСТАТ»)
Все видео

05.04.19 Прочитали 1673 раз

LADA 4x4 в 1 квартале вошла в тройку лидеров российского рынка SUV

LADA 4x4 в 1 квартале вошла в тройку лидеров российского рынка SUV

Портрет автовладельца

30.04.19

PDF/ Excel

7 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Внедорожник LADA 4х4, которому 5 апреля исполняется 42 года, за три месяца 2019 года был реализован в России тиражом в 7 723 новых экземпляра. Это на 9% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Благодаря этому показателю модель смогла войти в тройку лидеров российского рынка SUV. Выше нее только кроссоверы Hyundai Creta (16 770 шт.; +6%) и Renault Duster (8 268 шт.; -19%), которые вышли на наш рынок только в 2016 году, т.е. почти 40 лет спустя после появления тогда еще вазовской «Нивы»!

О самом автомобиле, который сегодня отмечает свой день рождения, и его будущем, можно почитать в интервью его создателя, Петра Михайловича Прусова, которое он дал аналитическому агентству «АВТОСТАТ» два года назад. Как раз накануне юбилея своего детища… 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи suv модели-лидеры hyundai hyundai creta lada lada 4x4 renault renault duster

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Петербургский завод Hyundai в 1 квартале увеличил производство на 4%

1 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

«Нива» 3.0 («Коммерсант»)

12 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в марте 2019 года

сегодня, 16:00

Вся инфографика
 
Загрузка...