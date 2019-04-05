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В Москве и Санкт-Петербурге рынок автомобилей с пробегом снизился на 8%

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование вторичного рынка в городах России с населением свыше 1 млн человек по итогам двух месяцев 2019 года. Как выяснилось, в двух крупнейших городах страны отмечено падение рынка легковых автомобилей с пробегом.

Так, в Москве объем этого рынка за отчетный период составил 35,9 тыс. единиц, сократившись на 8,2%. В Санкт-Петербурге зафиксирована аналогичная рыночная динамика (-8,2% до 23,1 тыс. шт.). Кроме этого, падение рынка подержанных машин наблюдается еще 8 российских городах-миллионниках, причем сильнее всего в Самаре (-8,4%).

В остальных же 6 городах в январе – феврале 2019 года отмечен рост вторичного рынка. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.  

Также напомним, что об итогах и тенденциях развития продаж автомобилей с пробегом в нашей стране самые авторитетные эксперты автобизнеса расскажут на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве. 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи москва вторичный рынок санкт-петербург автомобили с пробегом

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