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Американский авторынок в марте продолжил падение

Американский авторынок в марте продолжил падение

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

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Американский авторынок в марте снизился на 3,1% до 1 млн 705 тыс. 715 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,42 млн машин. По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи автомобилей в США составили 3 млн 989 тыс. 468 единиц (-3,2%).

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в марте сохраняет General Motors, реализовавший 271777 автомобилей (-8,3%). Второе место занимает Ford с показателем 230382 проданных машины (-5,2%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 214947 авто (-3,5%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 201232 машины, что на 7,2% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 148509 автомобилей (+4,3%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: сша автомобильные рынки

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