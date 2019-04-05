Британский авторынок в марте вновь ушел «в минус»

Британский авторынок в марте снизился на 3,4% и составил 458054 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на март традиционно приходится наибольший объем месячных продаж в году, что связано со вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства.

Однако в этом году на уровень спроса негативно влияют сохраняющаяся неопределенность в отношении условий Brexit, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента. По итогам первых трех месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 701036 единиц (-2,4%).

По данным, полученным аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в марте стал Ford, реализовавший 40755 автомобилей (-18,9%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 38335 машин (+1,3%). Третий результат показал местный Vauxhall – 37769 проданных автомобилей (+2%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (33536 шт., +1%) и BMW (30330 шт., -4,2%).