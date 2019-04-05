Горячая новость

В Москве и Санкт-Петербурге рынок автомобилей с пробегом снизился на 8%
  • 5.04.19 - 14:01

    В Москве и Санкт-Петербурге рынок автомобилей с пробегом снизился на 8%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Доставка автомобилей без лишней головной боли и временных затрат
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 апреля

    Российский авторынок в марте вырос на 1,8%

    Продажи легковых автомобилей и LCV составили 160180 единиц.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России в марте 2019 года
  • 05.04.19

    Лидеры авторынка России в марте 2019 года
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Дмитрий Рыбальченко и Евгений Мельников (AutoSpot)
  • 17.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Дмитрий Рыбальченко и Евгений Мельников (AutoSpot)
Все видео

06.04.19 Прочитали 241 раз

Британский авторынок в марте вновь ушел «в минус»

Британский авторынок в марте вновь ушел «в минус»

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Британский авторынок в марте снизился на 3,4% и составил 458054 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на март традиционно приходится наибольший объем месячных продаж в году, что связано со вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства.

Однако в этом году на уровень спроса негативно влияют сохраняющаяся неопределенность в отношении условий Brexit, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента. По итогам первых трех месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 701036 единиц (-2,4%).

По данным, полученным аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в марте стал Ford, реализовавший 40755 автомобилей (-18,9%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 38335 машин (+1,3%). Третий результат показал местный Vauxhall – 37769 проданных автомобилей (+2%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (33536 шт., +1%) и BMW (30330 шт., -4,2%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили великобритания продажи авторынок европы автомобильные рынки

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

В России около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4

сегодня, 14:00

Все новости

Статьи на тему

Продажи автомобилей в России снова пошли вверх («Авторамблер»)

вчера, 10:50

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в марте 2019 года

вчера, 16:00

Вся инфографика
 
Загрузка...