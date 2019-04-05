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В Москве и Санкт-Петербурге рынок автомобилей с пробегом снизился на 8%
  • 5.04.19 - 14:01

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Половина продаж люксовых автомобилей в 2018 году пришлась на юрлица

Половина продаж люксовых автомобилей в 2018 году пришлась на юрлица

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России

29.03.19

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом году юридические лица в России приобрели 738 новых автомобилей сегмента Luxury. Это составляет 50,4% от общего объема рынка таких машин (1463 шт.).

«Львиную» долю в структуре предпочтений корпоративных клиентов занимает модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (464 шт.), на долю которой приходится свыше 60%. На втором месте находится марка Bentley (125 шт.), которой принадлежит шестая часть купленных юрлицами люксовых машин. Кроме того, за прошлый год корпоративные клиенты в нашей стране приобрели 74 новых Maserati, 37 – Rolls-Royce, 27 – Lamborghini, 7 – Ferrari и 4 – Aston Martin.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

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