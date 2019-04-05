«Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» вместе тестируют усталость водителей

Речь идет о системе обмена данными между агрегаторами такси по совокупному времени работы водителей. Увеличившееся число аварий с участием такси подтолкнуло специалистов к анализу причин сложившейся ситуации, в числе которых была названа чрезмерная продолжительность рабочего дня: многие водители такси работают по 12 часов и больше, устают и засыпают за рулем. Однако, если агрегатор пытается ограничить их время на линии, многие, стремясь заработать больше, просто переключаются на другие приложения и, не отдохнув, снова выезжают на дороги. Между тем, как показывают некоторые исследования, уже через четыре часа вождения скорость реакции, как правило, снижается в два раза, спустя восемь часов – в шесть раз.

В настоящее время компании «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» взялись протестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей. Причем, как сообщает пресс-служба «Яндекс.Такси», уже разработан технический протокол, согласно которому мониторинг будет происходить по всей стране и в режиме реального времени. Между «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» тестирование уже идет – процесс запущен в Москве, Московской области и в Ярославле.

Компания «Везет» пока находится на стадии интеграции технологии. Процесс это достаточно непростой, ведь речь идет об обмене большим количеством данных (водителей много) в режиме реального времени, о создании некой облачной инфраструктуры для их хранения, обеспечении закрытых каналов и пр.

Цель внедрения данной технологии проста – обеспечить такой сквозной учет и контроль, чтобы водители не перерабатывали. Отмечается, что это первая в России инициатива такого рода между сервисами заказа такси. После окончания этапа тестирования и отладки, компании смогут ограничивать доступ к получению заказов для водителей, которые суммарно слишком долго работают на линии.

Напомним, неделю назад вице-мэр Москвы Максим Ликсутов представил «Коммерсанту» данные об аварийности с участием такси, которые говорят сами за себя: в 2018 году в столице произошло 764 аварии, это на 25% больше, чем годом ранее. При этом погибло 23 человека (+15%), ранено 900 человек (+17,8%). В т о же время 764 аварии – это цифра только по ДТП с пострадавшими. Мелкие дорожные происшествия, в которых пострадали только машины, здесь не учитывались.

Кстати, о борьбе с усталостью водителей в личном транспорте автопроизводители тоже задумываются. Конечно, блокировать движение автомобиля никто пока не берется. Однако у ряда брендов в премиальных версиях уже есть датчики, которые, например, анализируют силу нажатия водителем на педали тормоза и газа, амплитуду движений рулевого колеса (такой вид контроля используют Volkswagen, Mersedes, Volvo и Skoda). Японцы часто используют видеокамеры, которые следят за мимикой лица и жестами водителя. При отклонении от нормы (которую система определяет на основании полученных данных) автомобиль сигнализирует о необходимости отдыха.