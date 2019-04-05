Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России

Неделю назад, 27 марта, СП "Ford Sollers" официально подтвердило информацию о реструктуризации бизнеса в нашей стране: выпуске только легкого коммерческого транспорта и закрытии здесь трех своих предприятий (двух сборочных заводов в Набережных Челнах и Всеволожске и завода по производству двигателей в Елабуге).

На данный момент известно, что работникам закрывающихся предприятий при добровольном увольнении предложено выплатить компенсации. Так, тем, кто уволится по собственному желанию с 8 по 22 апреля 2019 года, обещают выплатить суммы, которые в зависимости от стажа составят от 5,5 (меньше пяти лет работы) до 12 (больше 15 лет работы) месячных окладов.

Однако, как сообщил агентству "Интерфакс" представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко, многие недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм. По его словам, программа добровольного увольнения, объявленная в связи с реструктуризацией бизнеса Ford в России, распространяется на все заводы и касается как менеджеров, так и рабочих.

На данный момент уже известно, что, например, во Всеволожске сотрудники закрываемого предприятия хотели бы получить по 2 годовых оклада, мотивируя это тем, что после увольнения будет трудно найти работу, а также тем, что в еропейских странах с их заработными платами подобные компенсации рабочим выливаются в большие суммы. Активисты уже направили письмо в Ford Europe с просьбой пересмотреть решение, сообщив, что в противном случае готовы выходить на пикеты и митинги.

Между тем, еще на Красноярском экономическом форуме заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, комментируя ситуацию с "Фордом", говорил, что в правительстве спокойно относятся к закрытию заводов, поскольку уверены, что "другие автопроизводители готовы приобретать эти автоплощадки, которые освобождаются". Позже, как утверждает "Реальное время", эту информацию подтверждала и замгендиректора ПАО "Соллерс" Зоя Каика - она сообщала СМИ, что ведутся переговоры о продаже двух планирующихся к закрытию заводов, но называть покупателей не стала, сославшись на то, что переговоры ведет американская компания.

Напомним, что на всеволожском заводе Ford числилось 969 сотрудников, в Набережных Челнах в настоящее время работает 850 человек, еще 100 человек - на заводе двигателей в ОЭЗ "Алабуга".