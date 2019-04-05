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Обновленная Suzuki Vitara успешно стартовала на российском рынке

Suzuki Vitara 2019

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

PDF, 43 стр.

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Российские дилеры Suzuki в марте реализовали 742 автомобиля – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи Suzuki в нашей стране составили 1114 машины, что на 31% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 578 экземпляров. Как отмечается, обновленный кроссовер, продажи которого стартовали в конце февраля, вызвал высокий интерес у покупателей по всей стране. Цены на новинку, представленную в трех комплектациях, начинаются от 1 млн 059 тыс. рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.

Реализация внедорожника Jimny в прошлом месяце выросла на 80%. Выпуск в прошлом году лимитированной версии Suzuki SX4 позволяет автомобилю демонстрировать стабильный рост продаж – в марте он составил 99%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания Suzuki намерена реализовать в России 8500 автомобилей, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом (6016 машин). Этому будет способствовать выход на рынок внедорожника Jimny нового поколения и целого ряда специальных версий уже текущих автомобилей японского бренда. Так, уже весной состоится выход на рынок очередной лимитированной серии одной из самых популярных моделей Suzuki в коллаборации с другим мировым брендом.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи suzuki suzuki vitara

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