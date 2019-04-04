АВТОВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле

АВТОВАЗ разработал специальные условия приобретения автомобилей LADA, которые будут действовать до конца апреля. Покупателям предлагаются как государственные программы («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», Ecogas), так и собственные программы марки (LADA Finance, «Трейд-Ин», «Весеннее предложение»), сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, условия ряда акций государственных и собственных программ можно комбинировать. Выгода при покупке составит от 20 до 160 тысяч рублей в зависимости от модификации автомобиля и действующего предложения.

Напомним, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» возобновили свою работу с 1 марта 2019 года. На льготных условиях можно приобрести машины стоимостью до 1 млн рублей, а выгода при покупке автомобиля составит 10% от его стоимости. В программе принимают участие все модели LADA.

Кроме того, LADA XRAY стал доступен для покупки по программе «Трейд-Ин», что дает преимущество в 40 тыс. рублей. При этом возможно суммировать экономию по «Трейд-Ин» и выгоду по госпрограмме «Семейный автомобиль» (10% от цены автомобиля). В этом случае стоимость автомобиля составит от 512 тыс. 910 рублей (выгода – от 96 тыс. 990 рублей).

В апреле при покупке седана LADA Vesta Cross можно совместить преимущества сразу трех программ:«Трейд-Ин» (40 тыс. руб.), LADA Finance (40 тыс. руб.) и госпрограммы «Семейный автомобиль» (10% от цены автомобиля). Стартовая стоимость модели составит 642 тыс. 510 рублей (выгода – от 151 тыс. 390 рублей).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в марте реализовал на российском рынке 33821 автомобиль LADA – это на 10,1% больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам первых трех месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 82363 машины, что на 4,1% выше показателя годичной давности.

Бестселлером АВТОВАЗа в марте стала LADA Vesta, чья реализация выросла на 40% и составила 12850 автомобилей. Как отмечается, это абсолютный рекорд месячных продаж модели с момента вывода на рынок. Второй результат показала новая LADA Granta – 10422 проданных машины (+24,4%). При этом вазовский бюджетник сохраняет за собой позицию бестселлера на российском рынке по итогам первого квартала 2019 года.