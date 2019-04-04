Audi Q8 будут собирать на калининградском «Автоторе»

«Автотор» продолжает расширять свое сборочное производство. В перечень выпускаемых на заводе моделей, которых на начало 2019 года уже было около 40, очевидно, скоро добавятся еще две – Audi Q7 и Audi Q8.

Информация о переносе сборки Q7 из Калуги в Калининград появилась еще в декабре 2018 года, а о возможном выпуске Q8 на этой производственной площадке стало известно из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), опубликованного в базе Росстандарта. Сборочной площадкой для обоих кроссоверов значится завод в Калининграде. Не исключено, что выпуск этих автомобилей на площадке «Автотора» начнется уже весной, по схеме крупноузловой сборки. Как пишет «Коммерсант», здесь будут выпускать как Audi Q8 55 TFSI с 340-сильным бензиновым 3-литровым V6, так и Audi Q8 50 TDI с 249-сильным 3-литровым дизельным V6.

Напомним, в конце марта появилась информация о том, что новый кроссовер FAW Besturn X40 будут выпускать на калининградском заводе «Автоторе», затем – что несколько моделей Chery получили одобрение типа транспортного средства, где в качестве завода-изготовителя было указано ООО «Автотортехобслуживание».

На сегодняшний день «Автотор» выпускает как легковые, так и коммерческие автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai, Ford. В 2018 году компанией произведено свыше 203 тысяч автомобилей. Под увеличившиеся объемы предприятие за год уже увеличило число сотрудников на 20%, в 2019 году в связи с расширением производства планировало создать еще свыше 600 новых рабочих мест.