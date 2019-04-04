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04.04.19 Прочитали 353 раз

ГосДума отменила транспортный налог для владельцев угнанных автомобилей

Освободить от уплаты транспортного налога владельцев угнанных ТС

Автомобильные парки городов РФ на 01.01.2019

01.01.19

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Сегодня ГосДума передала в Совет Федерации принятый в третьем чтении закон (607168-7 ФЗ), освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Раньше эта норма распространялась только на владельцев, машины которых находятся в розыске. Причем только на период, пока этот розыск ведется. Факт угона транспортного средства и продолжения розыскных мероприятий сотрудниками МВД необходимо было подтверждать налоговым органам каждый год. При этом, если розыск прекращался (у таких поисков есть свои ограниченные нормативами временные сроки), а автомобиль не нашелся - владельцам приходилось снимать его с учета или начинать платить налог.

Теперь в статью 358 Налогового кодекса депутаты внесли изменения, и пункт 7 изложен в новой редакции. Отныне от налога освобождаются «транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано».

Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса.

, источник: www.autostat.ru

Теги: транспортный налог

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