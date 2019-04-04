Audi представила в России специальную серию Premium

Российские дилеры Audi начали продажи моделей Audi A3, Audi A4 и Audi A5 Sportback специальной серии Premium. Автомобили Audi Premium получили новые элементы оформления интерьера и экстерьера, а также расширенный список оборудования, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Так, Audi A3 Premium предлагается с пакетом дополнительного оборудования Advance, в который входит климат-контроль, пакет дополнительного освещения, датчик дождя и света, парковочный ассистент с датчиками сзади и многофункциональный спортивный кожаный руль. Исполнение Audi A3 Premium Plus дополнено пакетом Design style со светодиодными фарами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками «5 Y-образных спиц», салонным зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением и пакетом оборудования для крепления багажа. Все автомобили Audi A3 серии Premium получили блестящие декоративные молдинги на окнах и окраску кузова металлик.

Исполнение Audi A4 Premium дополнено линией Advance – водительское кресло с электрорегулировками, многофункциональный кожаный руль «3 спицы» с обогревом, светодиодные фары, комбинированная обивка сидений Twin leather, салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, климат-контроль, разъемы USB в задней части салона. Экстерьер Audi A4 Premium отличают 17-дюймовыми легкосплавные диски дизайна «5 параллельных спиц». Версия Audi A4 Premium S оснащена пакетом Sport Selection, в который входят пакет внешней отделки S line, Cпортивный пакет S line, комбинированная обивка сидений материалом Alcantara/кожа, а также задний и передний парктроники. В список оснащения Audi A5 Sportback Premium входит электрическая регулировка передних сидений, многофункциональный кожаный руль с обогревом, светодиодные фары, комбинированная обивка сидений Twin leather, электрическая опора поясничного отдела в спинках передних кресел, климат-контроль и др. Версия Audi A5 Sportback Premium S предлагается с пакетом Sport selection, передним и задним парктроником. Дополнительный комфорт в салоне обеспечивают сиденья с комбинированной обивкой Alcantara Frequenz/кожа с оттиском S на спинках передних кресел.

Audi A5 Sportback Premium Design предлагается с панорамной крышей. Интерьер дополняют декоративные вставки из серого дуба и кресла с обивкой высококачественной кожей Milano. Кроме того, модель оснащена передним и задним парктрониками.