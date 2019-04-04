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Mercedes-Benz в перспективе может расширить производство в России

Mercedes-Benz plant

Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы

21.03.19

PDF, 58 стр.

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Завод Mercedes-Benz в Подмосковье рассчитан на производство 25 тыс. машин в год. В перспективе при необходимости на существующей площадке производство можно будет увеличить до 35 тыс. машин в год. Об этом говорится в сообщении КАМАЗа, который входит в число партнеров по специнвестконтракту «ДК РУС».

Вместе с тем, Правительство Московской области рассчитывает на то, что завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» будет расширяться, пишет агентство «Финмаркет». Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, для Mercedes-Benz зарезервирована дополнительная территория в 100 га. Он выразил надежду, что эта территория может быть востребована, в том числе и смежными с Mercedes-Benz производствам.

Напомним, открытие завода «Мерседес-Бенц Московия» состоялось 3 апреля 2019 года. На предприятии стартовало производство седана Mercedes-Benz Е-Класса для российского рынка. За Е-Классом последуют внедорожники. В расположенный в Московской области завод подразделение Mercedes-Benz Cars инвестирует в общей сложности свыше 250 млн евро. Новый завод Mercedes-Benz обеспечит работой свыше 1000 сотрудников, занятых на производстве и в административной деятельности.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство инвестиции премиум-марки daimler mercedes-benz

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