ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам марта

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в марте остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6498 автомобилей, что на 8% выше показателя годичной давности.

На второе место вернулся внедорожник Renault Duster, на котором остановили свой выбор 3536 покупателей (-14%). Третью строчку занял Volkswagen Tiguan с показателем 3120 проданных автомобилей (+2%). Далее идет LADA 4x4, разошедшаяся тиражом 3044 экземпляра (+31%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи составили 2988 машин (+89%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам марта также вошли Nissan X-Trail (2790 шт., +60%), Renault Kaptur (2764 шт., -14%), Chevrolet Niva (2688 шт., +5%), Mitsubishi Outlander (2640 шт., -4%) и Toyota RAV4 (2609 шт., -13%).

Стоит отметить, что по итогам первых трех месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 16770 реализованных машин (+6%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 8268 единиц (-19%) и LADA 4x4, продажи которой составили 7723 автомобиля (+9%).