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04.04.19 Прочитали 353 раз

АВТОВАЗ начал продажи двухтопливного универсала LADA Largus CNG

АВТОВАЗ начал продажи двухтопливного универсала LADA Largus CNG

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

от 120 000 руб.

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АВТОВАЗ начал продажи двухтопливного универсала LADA Largus CNG, который может работать как на бензине, так и на природном газе метане. Стартовая цена автомобиля составляет от 728 тыс. 300 рублей, с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства LADA Largus: фургон, 5-местный универсал и версию LADA Largus Cross. Все автомобили семейства LADA Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач.

Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке LADA Largus CNG обладает запасом хода более 1000 км. Автомобиль всегда запускается на бензине и после прогрева двигателя автоматически переходит на природный газ. Если газ заканчивается, возобновляется использование бензина. Переключение с одного вида топлива на другой можно осуществить принудительно при помощи кнопки, расположенной на панели приборов, на ней находятся светодиоды, сигнализирующие о запасе газа на борту.

Фургон LADA Largus CNG выпускается в комплектации Norma с пакетом Comfort, и стоит от 728 тыс. 300 рублей. Газовый баллон расположен за перегородкой, отделяющей кабину от кузова, благодаря чему обеспечивается большой объем грузового отсека – 2225 л. В состав комплектации входят две подушки безопасности, противотуманные фары, сиденье водителя с поясничной поддержкой  и регулировкой по высоте, подогрев сидений, кондиционер, аудиосистема. Как и все фургоны LADA Largus, газобаллонный автомобиль оснащается практичными бамперами из черного пластика.

Начальная стоимость пятиместного универсала LADA Largus CNG в комплектации Norma с пакетом Comfort – от 753 тыс. 900 рублей. Автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом передних сидений, аудиосистемой с 2 динамиками, штампованными дисками колес диаметром 15 дюймов, рейлингами на крыше. Предусмотрена возможность выбора между двумя вариантами внутренней отделки – черный Carbon или светло-серый Tropic.

Пятиместный LADA Largus CNG в исполнении Luxe стоит от 774 тыс. 900 рублей. Состав комплектации дополнен такими опциями, как сиденье водителя с поясничной поддержкой  и регулировкой по высоте, электропривод и обогрев зеркал, парктроник, бортовой компьютер, электростеклоподъемники задних дверей. Кроме того, аудиосистема оснащается 4 динамиками, а к двум возможным цветовым решениям в интерьере добавлен третий – коричневый цвет Mokka. Для комплектации Luxe доступен пакет Prestige, который включает отделку руля кожей и легкосплавные 15-дюймовые диски. Автомобиль с этим пакетом можно приобрести от 784 тыс. 900 рублей.

LADA Largus CNG Cross предлагается от 813 тыс. 400 рублей. Эта модель выпускается в комплектации Luxe, в перечень оборудования которой входят кондиционер, две подушки безопасности, аудиосистема, подогрев передних сидений, сиденье водителя с поясничной поддержкой  и регулировкой по высоте, 15-дюймовые легкосплавные диски колес, электростеклоподъемники спереди и сзади. Отличительной чертой версии Cross является практичный пластиковый обвес кузова для защиты эмали на легком бездорожье, увеличенный дорожный просвет и контрастная отделка интерьера с цветными вставками (оранжевыми или светло-серыми).

Напомним, что первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года, и на сегодня продано более 3000 двухтопливных седанов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз новинки цены газомоторная техника lada largus

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