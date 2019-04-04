Российский авторынок в марте вновь показал рост

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в марте снизились на 1,8% и составили 160180 машин. По итогам первых трех месяцев 2019 года российский авторынок остался на прошлогоднем уроне и составил 391650 автомобилей (-0,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, небольшой плюс в мартовских продажах, следующий за схожим маленьким минусом в феврале, предполагает, что рынок еще выбирает направление движения в этом году. Кумулятивные продажи в первом квартале были почти на уровне прошлого года, но достигнуты значительно большим усилием участников рынка, так как покупательский спрос пока отстает от темпа, заданного год назад. Государственные субсидии для бюджетных автомобилей, доступные с марта, очевидно, также помогли в целом улучшить картину рынка за прошедший месяц, отмечают в ассоциации. Напомним, согласно прогнозу АЕБ, в 2019 году российский авторынок может вырасти на 3,6% к прошлому году до 1,87 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 33821 автомобиль LADA, что на 10% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19560 машин (+2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16322 проданных автомобиля, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрал 13051 покупатель (-7%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 9224 машины (+3%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам марта также вошли Volkswagen (8529 шт., -1%), Nissan (8136 шт., +27%), Skoda (6956 шт., +7%), ГАЗ (4984 шт., -1%) и Mitsubishi (4905 шт., -6%).