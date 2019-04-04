Haval в марте увеличил продажи в России в 3,4 раза

Российские дилеры Haval в марте реализовали 558 автомобилей, что в 3,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России было продано 1452 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3 раза), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого в марте составили 414 машин. На втором месте вновь компактный H2 с показателем 82 реализованных автомобилей. Далее следует полноразмерный рамный внедорожник H9, чей результат составил 62 машины.

«В марте тенденция быстрого роста продаж Haval сохраняется. Всего за первый квартал мы реализовали почти 1500 автомобилей. Во многом важную роль в этом сыграло расширение дилерской сети – одна из главных задач в рамках нашей текущей стратегии. Кроме того, в прошлом месяце мы как раз представили H9 в топовой комплектации», – заявил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

Напомним, в настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9, но уже в ближайшие месяцы модельный ряд Haval дополнится новым кроссовером F7, потенциальным бестселлером марки. Именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится весной 2019 года. В ближайшем будущем на предприятии также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

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