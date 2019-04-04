Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country. Автомобиль предлагается в комплектации Plus с бензиновым двигателем T5 (250 л.с.) по цене от 3 млн 069 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Уже в базовой комплектации V60 Cross Country оснащается полным приводом и рядом технологий-ассистентов: функцией автоматического торможения двигателем на спуске (Hill Descent Control), электронной системой стабилизации (Electronic Stability Control), системой контроля сцепления в поворотах (Corner Traction Control) и специальным внедорожным (Off-Road) режимом вождения.

В стандартную комплектацию автомобиля также входит City Safety – система безопасности с автоматическим торможением, способная предотвратить возможное столкновение. В базовую комплектацию V60 Cross Country также входят системы предотвращения съезда с дороги и выезда на встречную полосу (Run-off Road & Oncoming Lane Mitigation).

Опциональная система-ассистент водителя по удержанию автомобиля в полосе Pilot Assist берет на себя рулевое управление, разгон и торможение на дорогах с видимой разметкой и на скоростях до 130 км/ч. В качестве опции также предлагается функция предупреждения о движении в поперечном направлении с автоматическим торможением.

Как и модели 60-й и 90-й серий, новый V60 Cross Country создавался на базе собственной разработки Volvo Cars – масштабируемой модульной платформы SPA (Scalable Product Architecture). Автомобиль получил высокую посадку и клиренс в 210 мм.

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