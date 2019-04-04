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В России числится порядка 3 млн премиальных автомобилей

Mercedes-Benz - лидер парка премиальных машин в нашей стране

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019

01.01.19

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Вчера в нашей стране открылся завод по производству легковых автомобилей Mercedes. Теперь россияне получат возможность приобрести продукцию немецкого премиум-бренда отечественной сборки. Между тем, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, сколько всего премиальных автомобилей числится в России.

Так, согласно нашим данным, по состоянию на 1 января 2019 года таковых насчитывалось 2,9 млн единиц. Примерно две трети от этого объема (65%) приходится на машины трех немецких марок. Лидирует здесь Mercedes-Benz с показателем 660 тыс. зарегистрированных экземпляров. На втором месте находится Audi (628,5 тыс. шт.), на третьем – BMW (590 тыс. шт.). В пятерку лидеров также входят японский Lexus (274 тыс. шт.) и шведский Volvo (248 тыс. шт.).

Каждый третий премиальный автомобиль стоит на учете в Москве (673,5 тыс. шт.) и Московской области (275,5 тыс. шт.). В Санкт-Петербурге их числится в количестве 238 тыс. единиц. Из нестоличных субъектов РФ самый большой парк премиальных автомобилей имеет Краснодарский край (127 тыс. шт.). Замыкает ТОП-5 Калининградская область (91,5 тыс. шт.).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили парк россия премиум-сегмент премиум-марки регионы-лидеры марки-лидеры audi bmw lexus mercedes-benz volvo

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