LADA Vesta в марте стала самой продаваемой моделью в России

По итогам марта самой продаваемой моделью в России стала LADA Vesta, которая установила новый рекорд месячных продаж с момента выхода модели на рынок. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за январь, опубликованные автопроизводителями. Таким образом, вазовский флагман обогнал по продажам новую LADA Granta впервые с ноября прошлого года.

Так, реализация LADA Vesta в прошлом месяце выросла на 40% и составила 12850 автомобилей. Второе место занимает LADA Granta с показателем 10422 машины (+24%). Третий результат показал KIA Rio – 8927 реализованных автомобилей (-9%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6498 экземпляров (+8%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановил свой выбор 5945 потребителей (-14%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в марте 33821 автомобиль LADA, что на 10% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19560 машин (+2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16322 проданных автомобиля, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом.