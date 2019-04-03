АВТОВАЗ в марте увеличил продажи в России на 10%

АВТОВАЗ в марте реализовал на российском рынке 33821 автомобиль LADA – это на 10,1% больше по сравнению с показателем годичной давности. Как отмечают на АВТОВАЗе, свою высокую эффективность в прошлом месяце показали госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По итогам первых трех месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 82363 машины, что на 4,1% выше показателя годичной давности, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, на конец марта составила 21%.

Бестселлером АВТОВАЗа в марте стала LADA Vesta, чья реализация выросла на 40% и составила 12850 автомобилей. Как отмечается, это абсолютный рекорд месячных продаж модели с момента вывода на рынок. Напомним, ранее АВТОВАЗ представил новые комплектации автомобилей семейства LADA Vesta: для трех типов кузова предлагаются начальные версии, ставшие доступней на сумму от 20 до 51 тыс. рублей.

Второй результат показала новая LADA Granta – 10422 проданных машины (+24,4%). При этом вазовский бюджетник сохраняет за собой позицию бестселлера на российском рынке по итогам первого квартала 2019 года.

«Мы продолжаем наращивать продажи, активно работаем над укреплением занимаемой доли рынка. LADA в апреле продолжит придерживаться стратегии активного стимулирования спроса, предлагая своим клиентам специальные условия на покупку автомобилей, которые могут быть суммированы с действующими государственными программами», – отмечает исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек.