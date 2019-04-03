Ежегодная премия «Used Car Awards – 2019» выбирает лучшего дистрибьютора России.

24 апреля в рамках форума автомобильного бизнеса «Used Cars Forum – 2019» в Москве будут награждены лучшие дистрибьюторы России, развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Церемония награждения «Used Car Awards – 2019» будет проводиться уже в четвертый раз, и к участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России.

В чем ценность премии для дистрибьюторов? Возможность получить «знак качества» и признание заслуг в сфере бизнеса по автомобилям с пробегом.

В чем ценность премии для дилеров? Обратить внимание на те бренды, которые могут организовать работу по автомобилям с пробегом так, чтобы в плюсе были все – и дилер, и дистрибьютор.

В чем ценность премии для клиентов? Получить ориентир на рынке подержанных автомобилей, который помогает сделать правильный выбор при покупке машины с пробегом.

Премия будет присуждаться в сегменте премиальных и массовых марок по следующим номинациям:

- лучший дистрибьютор по объему продаж автомобилей с пробегом,

- лучший дистрибьютор по организации продаж автомобилей с пробегом,

- лучший дистрибьютор по соотношению продаж автомобилей с пробегом к новым,

- лучший дистрибьютор по динамике роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом.

Каждый участник форума получит в подарок статистический отчет «Used car report» по регистрациям легковых/легких коммерческих автомобилей с пробегом за 1-й квартал 2019 года.

Оставить заявку на участие можно здесь.