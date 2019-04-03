Горячая новость

Mercedes-Benz E-Class – первый автомобиль марки, собранный на заводе «Московия»
  • 3.04.19 - 16:35

    Mercedes-Benz E-Class – первый автомобиль марки, собранный на заводе «Московия»
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Связь-Банк и автокредиты
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 02 апреля

    Европейский рынок мотоциклов в феврале 2019 года

    Февральские продажи мотоциклов показали рост на 20,3%.

Вся аналитика

Инфографика

Mercedes-Benz: открытие завода легковых автомобилей в РФ
  • 03.04.19

    Mercedes-Benz: открытие завода легковых автомобилей в РФ
Все публикации

Видео

АВТОСТАТ на Российском Автомобильном Форуме (RAF)
  • 25.04.16

    АВТОСТАТ на Российском Автомобильном Форуме (RAF)
Все видео

04.04.19 Прочитали 121 раз

Ежегодная премия «Used Car Awards – 2019» выбирает лучшего дистрибьютора России

Ежегодная премия «Used Car Awards – 2019» выбирает лучшего дистрибьютора России.

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

PDF, 45 стр.

32 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

24 апреля в рамках форума автомобильного бизнеса «Used Cars Forum – 2019» в Москве будут награждены лучшие дистрибьюторы России, развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Церемония награждения «Used Car Awards – 2019» будет проводиться уже в четвертый раз, и к участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России.

В чем ценность премии для дистрибьюторов? Возможность получить «знак качества» и признание заслуг в сфере бизнеса по автомобилям с пробегом.

В чем ценность премии для дилеров? Обратить внимание на те бренды, которые могут организовать работу по автомобилям с пробегом так, чтобы в плюсе были все – и дилер, и дистрибьютор.

В чем ценность премии для клиентов? Получить ориентир на рынке подержанных автомобилей, который помогает сделать правильный выбор при покупке машины с пробегом.

Премия будет присуждаться в сегменте премиальных и массовых марок по следующим номинациям:

- лучший дистрибьютор по объему продаж автомобилей с пробегом,

- лучший дистрибьютор по организации продаж автомобилей с пробегом,

- лучший дистрибьютор по соотношению продаж автомобилей с пробегом к новым,

- лучший дистрибьютор по динамике роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом.

Каждый участник форума получит в подарок статистический отчет «Used car report» по регистрациям легковых/легких коммерческих автомобилей с пробегом за 1-й квартал 2019 года.

Оставить заявку на участие можно здесь

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии вторичный рынок премиум-сегмент премиум-марки конференции автостат автомобили с пробегом конференции массовый сегмент массовые марки used car awards used car

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Mercedes-Benz E-Class – первый автомобиль марки, собранный на заводе «Московия»

вчера, 16:35

Все новости

Статьи на тему

Мы уже не седаноманы (MotorPage.ru)

22 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Mercedes-Benz: открытие завода легковых автомобилей в РФ

вчера, 15:55

Вся инфографика
 