Hyundai в 1 квартале увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Hyundai в марте реализовали 16322 автомобиля – на 2% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи Hyundai составили 41425 машин, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в марте стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6498 проданных машин (+8%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 5945 этих автомобилей (-14%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1868 покупателей (-4%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чьи продажи составили 746 автомобилей (+13%). Замыкает пятерку российских бестселлеров бизнес-седан Hyundai Sonata, который разошелся в количестве 723 единиц (+43%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте компания Hyundai начала продажи в России обновленного седана Elantra. Кроме того, в первой половине нынешнего года на российском рынке появится хэтчбек Hyundai i30 N, а во втором полугодии до нашей страны доберется новое поколение Hyundai Sonata.

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