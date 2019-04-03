Испанский авторынок в марте снизился на 4,3% и составил 122664 машины. Таким образом, отрицательная динамика продолжается седьмой месяц подряд, констатируют в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC). По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи автомобилей в этой стране составили 316911 единиц (-6,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в марте стал Renault, реализовавший 10225 автомобиля (+9,4%). На втором месте идет Peugeot, который увеличил продажи на 4,5% до 9595 единиц. Третью строчку занимает местный SEAT, чей результат составил 9030 машин (+3,7%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (8598 шт., -13,6%) и Citroen (7638 шт., +10,4%).