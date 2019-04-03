Горячая новость

Mercedes-Benz E-Class – первый автомобиль марки, собранный на заводе «Московия»
  • 3.04.19 - 16:35

    Mercedes-Benz E-Class – первый автомобиль марки, собранный на заводе «Московия»
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Безопасность в мире будущего
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 02 апреля

    Европейский рынок мотоциклов в феврале 2019 года

    Февральские продажи мотоциклов показали рост на 20,3%.

Вся аналитика

Инфографика

Mercedes-Benz: открытие завода легковых автомобилей в РФ
  • 03.04.19

    Mercedes-Benz: открытие завода легковых автомобилей в РФ
Все публикации

Видео

АВТОСТАТ на Российском Автомобильном Форуме (RAF)
  • 25.04.16

    АВТОСТАТ на Российском Автомобильном Форуме (RAF)
Все видео

04.04.19 Прочитали 234 раз

Испанский авторынок в марте снизился на 4%

Испанский авторынок в марте снизился на 4%

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Испанский авторынок в марте снизился на 4,3% и составил 122664 машины. Таким образом, отрицательная динамика продолжается седьмой месяц подряд, констатируют в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC). По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи автомобилей в этой стране составили 316911 единиц (-6,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в марте стал Renault, реализовавший 10225 автомобиля (+9,4%). На втором месте идет Peugeot, который увеличил продажи на 4,5% до 9595 единиц. Третью строчку занимает местный SEAT, чей результат составил 9030 машин (+3,7%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (8598 шт., -13,6%) и Citroen (7638 шт., +10,4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: испания авторынок европы автомобильные рынки

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Японский авторынок в марте упал на 6%

1 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

Мы уже не седаноманы (MotorPage.ru)

22 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Сколько автомобилей продается на 1000 жителей в европейских странах?

27 декабря 2018

Вся инфографика
 