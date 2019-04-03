Skoda в марте увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Skoda в марте реализовали 6956 автомобилей – на 7,3% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2018 года продажи чешской марки в нашей стране составили 18403 машины, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в марте остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 2966 покупателей (+2%). Второе место занимает Skoda Octavia, чьи продажи составили 2077 единиц (-6%). Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Kodiaq с показателем 1768 проданных автомобилей (рост в 4,3 раз). Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb составила 145 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоится в мае будущего года. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.

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