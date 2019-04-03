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KIA в марте увеличила продажи в России на 2%

KIA в марте увеличила продажи в России на 2%

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

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Российские дилеры KIA в марте реализовали 19560 автомобилей – это 2,4% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России было продано 52980 автомобилей KIA, что на 1,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, достигла 13,8%.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в марте было реализовано 8927 автомобилей (-9%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2440 покупателей, что на 19% выше показателя годичной давности. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 2207 реализованных автомобилей (+38%).

Напомним, в марте российские дилеры KIA начали продажи флагманского седана К900, предшественником которого в России был седан Quoris. До конца месяца своих владельцев нашли 88 таких автомобилей. Новый седан представительского класса предлагается в трех комплектациях по цене от 2 млн 969 тыс. 900 рублей до 4 млн 399 тыс. 900 рублей.

Добавим также, что на 3 апреля 2019 года в 100 городах России действует 196 официальных дилера KIA.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи kia

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