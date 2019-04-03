Mercedes-Benz E-Klasse – первый автомобиль марки, собранный на заводе «Московия»

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Как известно, сегодня в Подмосковье открылся завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz. При этом в мероприятии принял участие Президент РФ Владимир Путин (см. видеоролик). Между тем, первой моделью, которую начнут собирать на автозаводе «Московия», является седан Mercedes-Benz E-Klasse.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», он входит в число самых продаваемых автомобилей немецкой марки в нашей стране. Так, по итогам 2018 года продажи E-Klasse достигли 7,3 тыс. единиц, что составляет 20% от общего объема реализации новых легковых машин Mercedes-Benz в России. Лучше продается только модель GLC (7,9 тыс. шт.).

Как сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя, в дальнейшем на конвейер автозавода «Московия» должны встать внедорожники. Скорее всего, помимо GLC, это еще будут модели GLE и GLS.

По данным сайта «Цена Авто», в настоящее время стоимость седана Mercedes-Benz E-Klasse стартует с отметки 3 150 000 рублей. О том, как изменится этот показатель с открытием производства в нашей стране, пока не сообщается.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили продажи производство премиум-марки mercedes-benz mercedes-benz e-class

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