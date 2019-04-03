Volkswagen в 1 квартале увеличил продажи в России на 4%

Российские дилеры Volkswagen в марте реализовали 8529 автомобилей, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 22% и составили 22075 машин.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в марте остановили свой выбор 4283 покупателя (-3%). Вместе с тем российские клиенты продолжают делать выбор в пользу представителей сегмента SUV марки Volkswagen. Так, в марте обладателями кроссовера Tiguan стали 3120 клиентов (+2%). Рост продаж внедорожников Touareg составил 57%. Самую большую модель марки, Teramont, в марте выбрало 240 покупателей.

Большой вклад в совокупные продажи марки в России внесли продажи корпоративным клиентам: относительно марта 2018 года они выросли на 30,6% и составили 2580 автомобилей.

На сегодняшний день у марки Volkswagen 128 официальных дилеров в России, 30 из них работают в формате Digital, а 10 дилеров предлагают услугу покупки автомобиля онлайн.