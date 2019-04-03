Обновленный Volvo XC90 доступен для заказа в России

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90, который поступит в продажу в начале лета. Цены на обновленный XC90 2020 модельного года стартуют с отметки в 3 млн 955 тыс. рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5 (249 л.с.), сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Внешний вид Volvo XC90 отличают новые колесные диски, варианты окраски и обновленная решетка радиатора. Интерьер же автомобиля остался без существенных изменений.

Флагманский внедорожник оснащается бензиновыми и дизельными двигателями семейства Drive-E, а также гибридной силовой установкой T8 Twin Engine суммарной мощностью 407 л.с. Все представленные в России модификации имеют полный привод и оснащаются автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Каждая из них доступна в пяти- или семиместной конфигурации. Исключение составляет гибридный внедорожник Volvo XC90 T8 Twin Engine – он предлагается только в семиместной версии.

Передовые технологии и инновации, впервые представленные в других моделях 60-й и 90-й серий с 2015 по 2019 гг., теперь доступны и для XC90. В области активной безопасности автомобиль оснащается ассистентом подруливания при использовании как системы City Safety, так и системы мониторинга слепых зон (BLIS). City Safety с технологией автоматического торможения по-прежнему остается единственной системой на рынке, способной распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных. Технология предотвращения выезда на полосу встречного движения Oncoming Lane Mitigation, впервые представленная на модели XC60, теперь также доступна и в ХС90. Кроме того, система предупреждения о движении в поперечном направлении Cross Traffic Alert дополнена функцией автоматического торможения.



По итогам первого квартала 2019 года продажи полноразмерных внедорожников Volvo XC90 в России выросли на 54% и составили 390 автомобилей. Это вторая по популярности модель Volvo на российском рынке после бестселлера марки – среднеразмерного кроссовера Volvo XC60.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60.