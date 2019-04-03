Минпромторг в 2018 году закупил 4,5 тыс. автомобилей скорой помощи и школьных автобусов

Министерство промышленности и торговли РФ в 2018 году заключило 584 контракта на поставку 4,5 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в регионах.

«С 2016 по 2018 год автомобили скорой помощи и школьные автобусы получили все 85 российских субъектов. Фактически, реализация программ помогла не только решить задачу по обновлению парка социально значимой техники, но и обеспечить дополнительную загрузку отечественной промышленности», – подчеркнул министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Всего в 2018 году на выделенные из федерального бюджета и резервного фонда правительства РФ 10 млрд рублей, было закуплено 1,78 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи и 2,73 тыс. школьных автобусов, сообщает пресс-служба Минпромторга. В результате потребность в обновлении требующих замены автомобилей удовлетворена на 32% по автомобилям скорой медицинской помощи и на 45,6% – по школьным автобусам. Благодаря этим мерам выросла эффективность системы скорой медицинской помощи, а также улучшилась транспортная доступность в сфере образования и обеспечения безопасности детей на дорогах.

Централизованная закупка позитивно сказалась на производительности отечественных автоконцернов. В 2018 году ведомство утвердило перечень единственных исполнителей – 6 крупнейших российских автоконцернов: ГАЗ, УАЗ, «Форд Соллерс Холдинг», ПАЗ, «КАВЗ» и «Волгабас». В среднем компании – единственные исполнители в 2018 году увеличили на 17% производство. Наибольший рост показали ГАЗ и УАЗ. За год с их конвейеров вышло на 27% больше машин.