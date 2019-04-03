Президент Путин посетит открытие автозавода Mercedes-Benz «Московия»

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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» уже сообщало о том, что сегодня в России откроется завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz. Также стало известно, что на это мероприятие ожидается приезд главы российского государства Владимира Путина, сообщает представитель нашего агентства с места событий.

Напомним, что новый завод ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», который получил название «Московия», будет располагаться в Московской области в индустриальном парке «Есипово» на земельном участке площадью 85 гектаров. Руководителем этой производственной площадки является Аксель Бензе, который также работает в должности генерального директора ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».

Отмечается, что первый автомобиль сойдет с конвейера уже в нынешнем году и это будет – седан E-Klasse. Также в дальнейшем будет запущено производство внедорожников: GLC, GLE и GLS. Для локализации производства в России концерн инвестирует более 15 миллиардов рублей. Мощности предприятия должны составить 25 – 30 тысяч автомобилей в год. При этом завод по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz будет охватывать все этапы производства – от кузовного цеха до цеха окраски и окончательной сборки.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили производство россия премиум-марки mercedes-benz

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