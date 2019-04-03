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03.04.19 Прочитали 584 раз

Jeep Wrangler в марте установил рекорд продаж в России

Jeep Wrangler в марте установил рекорд продаж в России

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

PDF, 43 стр.

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Российские дилеры Jeep в марте реализовали 208 внедорожников, что на 52% больше по сравнению с прошлым годом. За три первых месяца 2019 года продажи Jeep выросли на 80% и составили 511 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба FCA Russia, самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee – в прошлом месяце было реализовано 87 этих автомобилей. Внедорожник Jeep Wrangler нового поколения был реализован в количестве 62 экземпляров. отмечается, это лучший результат продаж модели за последние три года.

В 2019 году компания FCA Russia представит ряд новых версий моделей Grand Cherokee, Wrangler, Compass, а также модернизированный компактный внедорожник Jeep Renegade. Кроме того, компания разработала специальные условия на трейд-ин c выгодой от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и кредитных ставок от 6,5% на весь модельный ряд Jeep.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки jeep

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