Suzuki в 2019 году планирует увеличить продажи в России более чем на 40%

Компания Suzuki в 2019 году намерена реализовать 8500 автомобилей в России, что на 42% больше по сравснению с прошлым годом (6016 машин). Об этом заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, отметив, что решить эту задачу позволит вывод на рынок внедрожника Jimny нового поколения и целого ряда специальных версий уже текущих автомобилей японского бренда. Так, уже весной состоится выход на рынок очередной лимитированной серии одной из самых популярных моделей Suzuki в коллаборации с другим мировым брендом, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Напомним, в конце февраля в России начались продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara. Цены на новинку, представленную в трех комплектациях, начинаются от 1 млн 059 тыс. рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.

«В 2019 году Suzuki ждет долгожданная новинка, которую мы непременно привезем в Россию уже осенью, совершенно новый Suzuki Jimny. Вместе с обновленной Vitara эти флагманы продаж помогут нам выполнить нам план на уровне 8500 автомобилей», – заявил г-н Такахаси Юта.