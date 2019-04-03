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03.04.19 Прочитали 680 раз

Geely в марте увеличила продажи в России более чем в 4 раза

Geely в марте увеличила продажи в России более чем в 4 раза

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

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Российские дилеры Geely в марте реализовали 643 автомобиля, что в 4,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России было продано 1566 машин китайской марки (рост в 4,1 раза), сообщает пресс-служба Geely.

Напомним, в конце февраля российские дилеры Geely начали продавать самую мощную и динамичную версию кроссовера Geely Atlas с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Как отмечается, появление новой модели на российском рынке также положительно повлияло на мартовский рост продаж.

Кроме того, Geely предлагает российским потребителям осуществить покупку по более выгодным условиям с помощью специальных программ. Так, по программе кредитования Geely Finance  можно приобрести автомобиль по выгодной ставке от 0,01% годовых. Услуга доступна во всех официальных дилерских центрах Geely.

Предложение Trade-in  также пользуется спросом на российском рынке. При его использовании покупатель может стать обладателем нового автомобиля, оплачивая только разницу между стоимостью имеющегося автомобиля с пробегом и приобретаемого автомобиля Geely с дополнительной выгодой. В частности, при покупке Geely Emgrand GT в трейд-ин покупатели имеют возможность получить выгоду в 300 тыс. рублей. По этой же программе выгода на Geely Emgrand X7 и Geely Emgrand 7 может составить от 50 тысяч до 100 тыс. рублей. Выгода на Geely Atlas может достигать от 100 тысяч до 200 тыс. рублей в зависимости от выбранной комплектации.

Компания Geely также ожидает положительные темпы роста продаж по итогам следующих месяцев благодаря расширению модельного ряда такими новинками, как хэтчбек Geely Emgrand GS, кроссовер Geely SX11 и седан Geely Emgrand GE.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи китайские автомобили geely

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