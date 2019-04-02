Горячая новость

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV с пробегом в Москве
  • 2.04.19 - 09:53

    ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV с пробегом в Москве
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Где продать автомобиль с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 02 апреля

    Европейский рынок мотоциклов в феврале 2019 года

    Февральские продажи мотоциклов показали рост на 20,3%.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых популярных седанов с пробегом в России
  • 01.04.19

    ТОП-10 самых популярных седанов с пробегом в России
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
  • 29.03.18

    «ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
Все видео

02.04.19 Прочитали 691 раз

В Тольятти состоялось совещание по развитию газомоторного топлива в России

Газозаправочная станция

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

PDF, 66 стр.

26 300 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Сегодня, 2 апреля, в Тольятти проходило расширенное совещание по вопросам развития в России рынка газомоторного топлива, стимулирования спроса и предложений на технику, работающую на природном газе.

В нем приняли участие председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, а также руководители ПАО «АВТОВАЗ» и «КАМАЗ», УК «Группа ГАЗ», ООО «УАЗ», «РариТЭК Холдинг» и ряда зарубежных автопроизводителей.

В рамках мероприятия запланированы посещение производственных площадок АВТОВАЗа и новой газозаправочной станции «Газпром», а также презентация линейки легковых автомобилей LADA Largus CNG (автомобиль выпускается в трех версиях кузова - фургон, универсал и кросс-вэн).

Напомним, что LADA Largus - вторая (после LADA Vesta CNG) серийная модель LADA, работающая на метане. В планах АВТОВАЗа на 2019 год значится перевод еще одной модели бренда LADA - Granta - на современное газомоторное топливо.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало 2019 года в России насчитывалось 2,4 тыс. автомобилей LADA Vesta CNG. Кроме того, за январь - февраль объем рынка таких машин составил 317 единиц.

, источник: www.autostat.ru

Теги: газовое топливо газомоторная техника lada lada largus

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

ТОП-10 самых продаваемых классических универсалов в РФ

28 марта 2019

Все новости

Статьи на тему

Largus: когда ладья не значит LADA

17 июля 2012

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в феврале 2019 года

7 марта 2019

Вся инфографика
 