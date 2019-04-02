В Тольятти состоялось совещание по развитию газомоторного топлива в России

Сегодня, 2 апреля, в Тольятти проходило расширенное совещание по вопросам развития в России рынка газомоторного топлива, стимулирования спроса и предложений на технику, работающую на природном газе.

В нем приняли участие председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, а также руководители ПАО «АВТОВАЗ» и «КАМАЗ», УК «Группа ГАЗ», ООО «УАЗ», «РариТЭК Холдинг» и ряда зарубежных автопроизводителей.

В рамках мероприятия запланированы посещение производственных площадок АВТОВАЗа и новой газозаправочной станции «Газпром», а также презентация линейки легковых автомобилей LADA Largus CNG (автомобиль выпускается в трех версиях кузова - фургон, универсал и кросс-вэн).

Напомним, что LADA Largus - вторая (после LADA Vesta CNG) серийная модель LADA, работающая на метане. В планах АВТОВАЗа на 2019 год значится перевод еще одной модели бренда LADA - Granta - на современное газомоторное топливо.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало 2019 года в России насчитывалось 2,4 тыс. автомобилей LADA Vesta CNG. Кроме того, за январь - февраль объем рынка таких машин составил 317 единиц.