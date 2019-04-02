Ford снижает цены на автомобили в России

Компания Ford Sollers объявила о снижении цен на модели Ford Kuga, Focus, Fiesta и Explorer, которые теперь можно приобрести с экономией до 585 тыс. рублей в зависимости от модели. Помимо снижения цен, на Focus и Fiesta по-прежнему распространяются условия государственных программ поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (компенсация 10% стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит). Дополнительную выгоду можно получить при приобретении автомобиля по программе Ford Credit, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Так, цена на седаны, хэтчбеки и универсалы C-класса Ford Focus снижена на 175 тыс. рублей во всех комплектациях. Хэтчбек в базовой комплектации Trend с учетом экономии по программам Ford Credit и примерной экономии по программе «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» можно приобрести по цене от 705 тыс. рублей. Максимальная выгода на Ford Focus составляет 329 тыс. рублей для хэтчбека в версии Titanium.

Цена среднеразмерного кроссовера Ford Kuga снижена на 175 тыс. рублей во всех комплектациях. С учетом всех маркетинговых программ Ford Kuga в базовой комплектации Trend можно приобрести от 1 млн 301 тыс. рублей. Максимальная выгода на Ford Kuga может составить 295 тыс. рублей. C такой экономией предлагается Ford Kuga в топовой комплектации Platinum.

Цена семиместного внедорожника Ford Explorer снижена на 400 тыс. рублей во всех комплектациях. Помимо выгоды по программе Ford Credit, на модель действует дополнительное предложение «Лояльная утилизация», обеспечивающая экономию в 100 тыс. рублей при предоставлении документов, подтверждающих снятие с учета автомобиля Ford Explorer в связи с утилизацией. Стоимость Ford Explorer в базовой комплектации XLT с учетом маркетинговых программ стартуетот 2 млн 372 тыс. рублей. Максимальная выгода на обновленный Ford Explorer с учетом выгоды по программе Ford Credit может достигать 585 тыс. рублей.

Цена на компактные седаны и хэтчбеки Ford Fiesta снижена на 75 тыс. рублей во всех комплектациях. Хэтчбек с 105-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП в базовой комплектация Trend при участии в госпрограмме «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» можно приобрести по цене от 697 тыс. рублей. Максимальная выгода на Ford Fiesta с учетом экономии по госпрограмме «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» достигает 229 тыс. рублей и предоставляется на хэтчбек в топовой комплектации Platinum.

Напомним, ранее компания Ford Sollers объявила о реструктуризации бизнеса в России: компания покидает рынок легковых автомобилей и сконцентрирует усилия на бизнесе в сегменте легкого коммерческого транспорта, где модель Ford Transit уже является лидером сегмента среди иностранных брендов. Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга). Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.