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03.04.19 Прочитали 709 раз

Skoda объявила скидки на свои модели в апреле

Skoda объявила скидки на свои модели в апреле

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20.03.19

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Компания Skoda Auto Россия в апреле предлагает специальные условия на покупку автомобилей марки 2018 и 2019 года выпуска. Так, приобретая компактный лифтбек Rapid, клиенты чешского бренда сэкономят до 143,1 тыс. рублей, а выбирая модель Octavia – до 187,4 тыс. рублей. При покупке флагмана бренда Superb или внедорожника Kodiaq, выгода составит до 175 тыс. рублей и до 75 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба чешской марки.

Skoda также продлевает действие предложений по классическому кредиту и кредиту Simply Clever. Ставка для моделей Rapid и Kodiaq составляет от 8,9% с первоначальным взносом от 15%, а для будущих владельцев Octavia предусмотрена ставка от 3% с первоначальным взносом от 15%. Клиенты, приобретающие флагман марки Suberb, смогут воспользоваться кредитом Simply Clever со ставкой от 8,9% и с первоначальным взносом от 15%. Кроме того, с 1 апреля Skoda Auto запускает специальную акцию для новых владельцев модели Octavia – с тарифом по страхованию каско 3%.

В апреле обновились условия программы Утилизация/Трейд-ин. Теперь в ней участвует весь модельный ряд Skoda 2019 года выпуска, а максимальная выгода составляет до 130 тыс. рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 11447 автомобилей – на 10% больше, чем годом ранее. Бестселлером марки на российском рынке остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 4997 покупателей (-2%). Второе место занимает Skoda Octavia, чьи продажи выросли на 5% до 3311 единиц.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецпредложения skoda

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