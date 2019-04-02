Mitsubishi в марте увеличила продажи в России на 25%

Российские дилеры Mitsubishi в марте реализовали 4905 автомобилей – на 25% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России продано 10653 автомобиля Mitsubishi, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в марте составили 2640 машин (-4%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 1063 покупателя (-13%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX с показателем 765 реализованных автомобилей (+89%).

Напомним, в конце марта в России стартовали продажи обновленного пикапа Mitsubishi L200 пятого поколения, продажи которого стартуют в конце марта 2019 года. Новинка представлена в пяти различных комплектациях по цене от 2 млн 069 тыс. рублей до 2 млн 702 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 50 тыс. новых автомобилей (+10% к фактическому результату 2018 года), что позволит занять до 2,5% доли российского рынка легковых автомобилей. Этому будут способствовать обновление дилерской сети в соответствие с новыми стандартами марки и запуск нового пикапа L200, а также разработка новых поддерживающих программ для стимулирования продаж.



