Обновленный Mercedes-Benz V-Класс доступен для заказа в России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на обновленный премиальный минивэн V-Класс. У автомобиля изменена передняя часть кузова, расширены цветовая гамма и материалы отделки. Цена новинки в базовой комплектации начинается от 3 млн 457 тыс. рублей. Кроме того, традиционно представлены и пакетные предложения: например, стоимость V 220 d Avangarde 4Matic составляет 5 млн 280 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Mercedes-Benz.

Обновленные премиальные минивэны оснащаются бензиновым или дизельным четырехцилиндровыми двигателями объемом 2,1 л с системой непосредственного впрыска топлива. Дизельная версия представлена в вариантах мощности от 136 л.с. до 190 л.с., бензиновая – 211 л.с.

В новом V-Классе, как и в S-Классе, доступны опциональные сиденья "люкс" с функциями спального места, массажа спины и климат-контроля. Пассажир может выбрать между тремя уровнями интенсивности массажа и тремя же уровнями кондиционирования.

Обновление модели повлияло и на семейство кемперов Mercedes-Benz. Покупатели компактных кемперов Marco Polo и Marco Polo Horizon смогут выбрать из нескольких новых вариантов лакокрасочного покрытия, легкосплавных дисков и обивки, дополнить обширный список систем безопасности системами экстренного торможения и управления дальним светом. Стоимость рестайлинговых компактных кемперов начинается от 4 млн 241 тыс. рублей.