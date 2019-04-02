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Дизельный Volkswagen Tiguan снова доступен в России

Volkswagen Tiguan(1)

Портрет автовладельца

30.04.19

PDF/ Excel

7 000 руб.

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Российские дилеры Volkswagen возобновили прием заказов на дизельную версию кроссовера Tiguan. Дизельный силовой агрегат мощностью 150 л.с. доступен в комплектациях OffRoad, Connect, Highline и Sportline по цене от 2 млн 099 тыс. рублей. Во всех версиях мотор сочетается с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion, сообщает пресс-служба немецкой марки. Разгон до 100 км/ч у дизельного Tiguan занимает 9.3 сек, а расход топлива в смешанном цикле вождения составляет 6.1 л на 100 км.

Как отмечают в Volkswagen, марка возобновила прием заказов на дизельную версию Tiguan в связи с большим интересом российского рынка к дизельной модификации, а также высоким спросом на Tiguan в целом, который позволяет модели оставаться среди топ-игроков в данном сегменте.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Tiguan остается для Volkswagen самой популярной моделью SUV на российском рынке – в январе-феврале 2019 года продажи этого кроссовера составили 4178 машин (-2%).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году - смотрите в "Календаре новинок".

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены дизельные автомобили новые версии volkswagen volkswagen tiguan

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