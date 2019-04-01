В 2020 году на УАЗе планируют выпустить «Русский Прадо»

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На базе новой платформы класса Toyota Land Cruiser Prado Ульяновский завод планирует запустить на конвейер новые автомобили – внедорожник, пикап, монокэб и фургон. Все это случится не позднее 2020 года, пишут «РИА Новости», ссылаясь на заявление гендиректора и владельца компании Sollers Вадима Швецова.

Интересно, что никакого отношения к собираемым сейчас на заводе «Хантеру» и «Буханке» это иметь не будет. Речь идет о совершенно новых агрегатах и новых технических решениях. Так, Швецов рассказал журналистам, что семейство двигателей для новой линейки автомобилей уже разработано совместно с немецкой компанией FEV. Это четырехцилиндровые бензиновые и газовые (битопливные) моторы. В стадии подготовки к запуску на Заволжском автомобильном заводе уже находятся как бюджетный вариант атмосферного мотора (в основном для коммерческих машин), так и более дорогой турбированный для активной езды. Несмотря на частично немецкое происхождение, это будет российский двигатель, локализация которого планируется в 2020 – 2021 гг.

Что касается внедорожной версии, то какой-то период времени – очевидно, весьма недолго, – новинка будет собираться на заводе наряду с «Хантером» и «Патриотом», однако в фокусе будет выпуск новой модели. В дальнейшем, полагает гендиректор Sollers, старый модельный ряд постепенно будет «вымываться». «Патриот», вероятнее всего, отойдет в историю, а «Хантер» останется неким нишевым продуктом – для фанатов, которым дорог его дизайн и внешний вид. Здесь будет уместно вспомнить, что с начала года дилерами УАЗ реализовано, как уже сообщал «АВТОСТАТ», 164 «Хантера» и 1432 «Патриота».

С учетом участия зарубежного инжиниринга в технических разработках цена нового «Русского Прадо» будет не ниже, чем у китайских внедорожников. Как полагает гендиректор Sollers, речь идет о стоимости в районе 1,5 млн рублей. Напомним, что сегодня цены на «УАЗ Хантер» стартуют от 654 800 рублей, «УАЗ Патриот» можно приобрести минимум за 751 500 рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили производство уаз уаз hunter уаз patriot

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