В России запатентовали внешность купе-кроссовера Renault Arkana

Федеральная служба интеллектуальной собственности опубликовала изображения купе-кроссовера Renault Arkana для России. Судя по документам, серийная модель будет выглядеть так же, как зарегистрированный в феврале вариант для Латинской Америки.

Купе–кроссовер Renault Arkana построен на модернизированной платформе Global Access (B0), при этом в разработке модели принимали участие в основном российские специалисты – от концепции, проектирования и испытаний, до оптимизации настроек и постановки на конвейер, пишет портал Motor.ru. По предварительной информации, Renault Arkana выйдет на рынок с турбомотором 1,33 , разработанным совместно с Daimler, «механикой» или вариатором, а также передним или полным приводом.

Предсерийный Renault Arkana был представлен в прошлом году на Московском автосалоне. Производство новинки начнется на предприятии Renault в Москве в первой половине 2019 года. Стоит отметить, что Россия станет первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault. Купе-кроссовер Arkana – первый автомобиль в России, построенный на базе нового поколения платформы SUV, которая получит абсолютно новый силовой агрегат. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. Среди них – абсолютно новая система рулевого управления. Новинка будет предлагаться как в переднеприводном, так и в полноприводном вариантах. Высокий уровень комфорта в салоне Renault Arkana обеспечит самая длинная в сегменте C-SUV колесная база.

Напомним, в январе 2019 года компания Renault Россия стала участником специнвестконтракта, заключенного между АВТОВАЗом и Минпромторгом РФ. СПИК должен поддержать развитие модельной линейки Renault в России, а также других брендов Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и способствовать модернизации производственных мощностей. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, а Renault совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, продолжит развитие проектов в области НИОКР в России и увеличит объемы экспорта.

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