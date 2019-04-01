Jaguar Land Rover открыл новый дилерский центр в Набережных Челнах

В Набережных Челнах состоялось открытие дилерского центра «Рось-Авто» компании Jaguar Land Rover. Пространство нового центра выполнено в соответствии с концепцией ARCH, которую британский концерн внедряет по всему миру с 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, шоу-рум площадью 550 кв.м позволяет свободно разместить до 8 автомобилей Jaguar и Land Rover. Центр «Рось-Авто» оказывает полный спектр финансовых услуг, предоставляя всем желающим возможность оформить кредит на выгодных условиях, совершить покупку в Trade-in или воспользоваться другими предложениями.

Наряду с шоу-румом в дилерском центре представлена сервисная зона площадью около 370 кв.м. Пять многофункциональных рабочих постов позволяют выполнять весь спектр необходимых сервисных услуг в соответствии с высшими стандартами качества.

Особенностью организации пространства внутри салона является выделение всех функциональных зон в единый «клиентский коридор». Здесь посетители смогут найти зону отдыха, кафе, детский уголок, зону презентации аксессуаров и сувенирной продукции, а также конфигуратор.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2019 года в России было реализовано 1478 автомобилей Jaguar и Land Rover, что на 7,3% выше показателя годичной давности. С начала года на российском рынке был продан 1191 внедорожник Land Rover (+8,1%), в то время как продажи Jaguar продемонстрировали рост в 4,4% и составили 287 автомобилей.

В текущем году компания Jaguar Land Rover нацелена на дальнейшее закрепление успехов на российском рынке и планомерное, уверенное развитие. Уже сейчас клиентам доступен полностью электрический динамичный кроссовер Jaguar I-Pace, а в скором времени в продажу поступит новый Range Rover Evoque.