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ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV с пробегом в Москве

Nissan X-Trail - лидер рейтинга

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за январь – февраль 2019 года объем рынка подержанных кроссоверов и внедорожников в Москве составил 11,9 тыс. единиц. Это на 3% меньше, чем за тот же период годичной давности.

Лидером вторичного рынка SUV в Москве на этот раз стал Nissan X-Trail, показатель которого за отчетный период достиг 410 экземпляров, что на 10% больше, чем годом ранее. В свою очередь, BMW X5, который удерживал этот титул ранее, теперь с результатом в 342 автомобиля (-12%) опустился на второе место. Замыкает тройку лидеров еще одна модель Nissan – кроссовер Qashqai, объем вторичного рынка которого в столице составил 333 единицы (+4%).

Далее в рейтинге располагаются Volkswagen Tiguan (330 шт.; +16%) и KIA Sorento (290 шт.; +34%). Кроме них, в ТОП-10 московского рынка SUV с пробегом по итогам двух месяцев нынешнего года попали: Toyota RAV4 (278 шт.; +12%), Volkswagen Touareg (272 шт.; 0%), Toyota Land Cruiser (244 шт.; +2%), Volvo XC90 (244 шт.; -9%) и Mitsubishi Outlander (239 шт.; -4%).

Выяснить, почему на вторичном рынке одни модели популярнее других, можно на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке поможет калькулятор «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

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