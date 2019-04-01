Volkswagen открыл новый дилерский центр в Коломне

В Коломне начал свою работу новый дилерский центр Volkswagen «КорсГрупп». В шоу-руме общей площадью 416 кв. м использованы самые передовые решения, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новый дилерский центр осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. В распоряжении гостей lounge-зона и кафе, а также детский уголок.

«Дилерская сеть марки Volkswagen расширяется, но что более важно – растет качество предоставляемых услуг. В 2019 году продажи Volkswagen растут, несмотря на общее снижение объема рынка», – отметил руководитель отдела продаж марки Volkswagen Дмитрий Максимов. По его словам, в 2019 году на российском рынке появятся новые версии бестселлеров Volkswagen, а в конце года в продажу поступит новый Volkswagen Passat.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2019 года российские дилеры Volkswagen реализовали 13546 автомобилей, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в отчетный период остановили свой выбор 7518 покупателей (+5%). На втором месте идет Volkswagen Tiguan, чьи продажи составили 4178 машин (-2%).