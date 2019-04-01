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01.04.19 Прочитали 811 раз

GM-АВТОВАЗ в апреле продлил скидки на Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ в апреле продлил скидки на Chevrolet Niva

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

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GM-АВТОВАЗ продлил действие программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 30 апреля 2019 года включительно. Скидки по программам можно суммировать или воспользоваться ими по отдельности, сообщает пресс-служба СП.

Так, при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру скидка составляет 30 тыс. рублей.  Дисконт в 35 тыс. рублей можно получить при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры – ВТБ, Совкомбанк, Сетелем Банк. Действие программы «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица, программы «Трейд-ин» – на физические и юридические лица.

Внедорожник Chevrolet Niva также участвует в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Таким образом максимальная выгода при покупке внедорожника может составить до 139 тыс. 500 рублей с учетом всех действующих программ и предложений. Как ранее заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе GM-АВТОВАЗ, компания ожидает увеличения розничных продаж автомобилей Chevrolet Niva за счет действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Напомним, в конце марта GM-АВТОВАЗ начал производство и продажи автомобилей Chevrolet Niva, оснащенных новой встроенной мультимедийной системой. Она штатно устанавливается на внедорожниках в комплектациях LEM и GLC Multimedia стоимостью 810 тыс. рублей. Новая система мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном и блоком управления с встроенным микрофоном включает в себя приложения для навигации, воспроизведения графических, аудио- и видеофайлов и интеграции со смартфонами через Bluetooth или проводное USB-соединение. При включении передачи заднего хода на дисплей выводится изображение с камеры заднего вида.

По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 2991 внедорожник (-27%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецпредложения chevrolet niva gm-автоваз

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