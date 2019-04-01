Volvo в марте увеличила продажи в России на 46%

Российские дилеры Volvo в марте реализовали 828 автомобилей, что на 46,3% выше показателя годичной давности. По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи Volvo составили 1616 машин – на 72,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в марте стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 337 единиц (+72,8%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 195 покупателей (+22,6%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – в прошлом месяце было реализовано 158 таких машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60.