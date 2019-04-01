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На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ

Самой распространенной маркой таких автомобилей является японская Toyota

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России

27.03.19

PDF, 62 стр.

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По состоянию на начало 2019 года в России числится 2,19 млн автомобилей, оснащенных дизельным двигателем, что составляет 5% легкового автопарка страны. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России».

В марочном рейтинге таких машин с долей 17,7% лидирует Toyota. Так, по состоянию на 1 января нынешнего года в нашей стране зарегистрировано 387,8 тыс. дизельных автомобилей этой японской марки. Вторую строчку занимает еще один японский производитель – Mitsubishi, дизельных автомобилей которого в РФ числится в количестве195,5 тыс. единиц. Третье место принадлежит Volkswagen с показателем 183,4 тыс. экземпляров.

Далее в рейтинге следуют BMW (180,1 тыс. шт.) и Nissan (144,5 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных в России марок легковых автомобилей, оснащенных дизельным мотором, вошли: Land Rover (133,2 тыс. шт.), Mercedes-Benz (127,5 тыс. шт.), SsangYong (114,7 тыс. шт.), KIA (95,1 тыс. шт.) и Hyundai (90,4 тыс. шт.). Доля каждого из оставшихся брендов, образующих российский парк дизельных машин, составляет менее 4%.

Быстро узнать актуальную цену автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www. autostat.ru

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