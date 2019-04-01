Японский авторынок в марте упал на 6%

Японский авторынок в марте снизился на 5,7% до 357254 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 836023 машины (-2,1%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 1,4% до 154159 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 47600 машин (-6,1%). Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавшая 42861 автомобиль (-19,1%).